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В російському Іжевську щонайменше 13 людей загинули через стрілянину в школі

Регіональне МВС повідомляє про 20 постраждалих

В Іжевську у середній школі №88 вранці у понеділок сталася стрілянина. Загинули 13 людей, з них семеро школярів, двоє охоронців та двоє вчителів, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на Слідчий комітет Росії. Нападник скоїв самогубство.

Регіональне МВС повідомляє про 20 постраждалих. Особу стрілка не встановлено. На ньому, як стверджується, була футболка з нацистською символікою та балаклава.

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У регіоні оголошено триденну жалобу. Розслідування справи веде Головне слідче управління Слідчого комітету, яке базується в Москві. Мотиви стрілка наразі невідомі.

На початку лютого 2022 року російський Верховний суд заборонив у Росії субкультуру так званих колумбайнерів, які надихаються збройним нападом на американську школу «Колумбайн» у 1999 році. Після кількох нападів на російські школи (а також на школу в окупованому Росією Криму) спецслужби регулярно звітують про затримання підозрюваних у підготовці аналогічних атак.

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