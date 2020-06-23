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23 червня 2020, Київ 20:18
Новини | Міжнародні

До Росії відправили вантаж із понад 600 тонн ядерних відходів з Німеччини – екологи

Судно «Михайло Дудін» з ядерними відходами на борту (фото грудень 2019 року)

Із Німеччини до Росії відправили вантаж із понад 600 тонн ядерних відходів, повідомила екологічна організація «Екозахист».

12 вагонів із відходами, що утворюються при збагаченні урану в ході виробництва палива для АЕС, відправлені залізницею. Ще кілька контейнерів – на вантажівках в Амстердам, звідки вони будуть доставлені морем у порт Усть-Луга під Санкт-Петербургом.

У Росії відходи мають доправити на Уральський електрохімічний комбінат у Новоуральську Свердловської області.

Російські закони забороняють ввозити в країну ядерні відходи з-за кордону для поховання. При цьому допускається імпорт ядерних матеріалів для дозбагачення з подальшим поверненням іноземному постачальнику.

Екологи з «Грінпіс» стверджують, що вторинні відходи при цьому залишаються в Росії. З початку 2020 року, за оцінкою «Екозахисту», в Росію доставили понад три тисячі тонн ядерних відходів. Німецька Urenco планує збільшити обсяг поставок до 12 тисяч тонн до 2022 року.

Поставки уранових відходів із Німеччини відновилися в 2019 році після десятирічної перерви. Крім того, дозвіл на використання портів у Нідерландах для поставки відходів до Росії отримала французька Orano.

У Німеччині екоактивісти протестували проти вивезення відходів. «Грінпіс» зібрала більше ніж 70 тисяч підписів під петицією про заборону на ввезення в Росію побічних продуктів збагачення урану.

Структура російського Росатому «Техснабэкспорт» заявляє, що в поставленої з Німеччини сировини радіоактивність і токсичність нижчі, ніж у природного урану. Тому в компанії не вважають, що називати такі відходи радіоактивними коректно.

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