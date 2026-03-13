Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

У РФ після 2022-го створили секретний підрозділ для вбивств і викрадень за кордоном – розслідувачі

Розслідувачі зазначають, що секретний центр російських спецслужб розкрили, зокрема, через використання агентами Google Translate
Розслідування російського видання The Insider виявило існування надсекретного підрозділу спецслужб Росії – Центру 795. За даними розслідувачів, структуру створили після початку широкомасштабної війни РФ проти України для проведення операцій за кордоном, включаючи викрадення і вбивства.

Один із офіцерів центру, як стверджується, вже заарештований у Колумбії за звинуваченням у підготовці викрадення противників російського лідера Володимира Путіна, йдеться у публікації.

«Взагалі, це в дусі Путіна: створювати паралельні структури, щоб був дух певної конкуренції», – пояснило The Insider високопоставлене джерело в силових структурах, знайоме з обставинами формування центру. За даними розслідувачів, оперативна база центру розташована на території, пов’язаній із концерном «Калашников».

Фінансування проєкту пов’язане з олігархом Андрієм Бокарєвим й інфраструктурою «Ростеху», який очолює Сергій Чемезов – давній знайомий Путіна, йдеться в розслідуванні.

Джерела журналістів стверджують, що ідея полягала у створенні автономної структури – фактично «армії всередині армії», здатної виконувати секретні операції без участі звичайних військових підрозділів.

Одним із офіцерів центру був 42-річний Денис Алімов – колишній співробітник ОМОНу і спецпідрозділу ФСБ «Альфа».

У лютому він вирушив до Колумбії за підробленими документами, де був затриманий на запит прокуратури США. Його звинувачують в організації замаху на двох «критиків путінського режиму», пише The Insider.

За даними слідства, за кожну операцію передбачалася винагорода близько півтора мільйона доларів. В одному з повідомлень Алімов формулював завдання так: «живим чи мертвим», йдеться у публікації.

Незважаючи на заходи секретності – псевдоніми, зашифровані месенджери й автономні групи – операцію розкрили через просту помилку, кажуть розслідувачі: Алімов спілкувався зі своїм агентом сербохорватською мовою через онлайн-перекладач Google Translate. Переклади проходили через сервери американської компанії, до яких ФБР США отримало доступ за судовим ордером. Внаслідок цього слідчі змогли читати листування фактично в реальному часі.

Тепер Алімов перебуває під вартою в Колумбії й чекає на екстрадицію до США. Кожне з висунутих йому звинувачень може передбачати довічне ув’язнення, йдеться у публікації The Insider.

Форум

XS
SM
MD
LG