Вербувальники, які раніше працювали на російське угруповання ПВК «Вагнер», стали основою для пошуку виконавців диверсій у Європі, пише Financial Times із посиланням на джерела в західних спецслужбах та європейських чиновників. За словами співрозмовників видання, після масових висилок російських дипломатів із країн ЄС Москва все частіше вдається до посередників, а мережа, пов’язана з угрупованням, виявилася «особливо ефективним, хоч і грубим інструментом».

Як зазначає видання, колишнім вербувальникам «Вагнера» доручили залучення «економічно вразливих» європейців – маргіналізованих людей, які готові виконувати завдання за гроші. Їм приписують участь у підпалах автомобілів політиків, складів з допомогою для України та в інших акціях.

Один із європейських чиновників заявив, що у ПВК «Вагнер» була готова мережа пропагандистів та вербувальників, які «розмовляють однією мовою з маргіналами», а російські спецслужби прагнуть вибудовувати кілька рівнів посередників, щоб мати можливість заперечувати причетність. «У ПВК «Вагнер» та його учасників є довгий і тісний досвід роботи на ГРУ саме в такому напрямку», – зазначив один зі співрозмовників Financial Times.

Газета наводить як приклад підпал у східній частині Лондона в березні 2024 року. Слідство стверджувало, що засуджені діяли на користь ПВК «Вагнер». Як писало видання Sky News, 21-річний Ділан Ерл, пов’язаний із угрупованням, отримав 17 років позбавлення волі за звинуваченням у підпалі та допомозі іноземній розвідці, його спільника Джейка Рівза засудили до 12 років ув’язнення.

У 2024 році Financial Times уже писала про плани вибухів та підпалів у Європі на користь Росії, а розвідка Німеччини повідомляла про зростання ризику саботажу. Представник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи публікації, назвав звинувачення несерйозними та голослівними.