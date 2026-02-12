ISW: Путін підпорядкував Герасимову Росгвардію «у винагороду за вірність»

Кремль, як виглядає, підпорядковує дві основні безпекові установи начальнику Генерального штабу Росії генералу армії Валерію Герасимову, лояльному до президента РФ Володимира Путіна, йдеться в звіті Інституту дослідження війни від 11 лютого.

Йдеться про указ Путіна щодо призначення Генерального штабу Росії головним командним органом військ Росгвардії. Поміж іншого, указ передбачає, що Генштаб Росії підтримуватиме бойову та мобілізаційну готовність Росгвардії і відповідатиме за підготовку її військ.

Також ISW посилається на дані джерела, за якими Рада безпеки Росії, ймовірно, планує скасувати Міністерство надзвичайних ситуацій та об’єднати частину його співробітників з Росгвардією.

«Путін, ймовірно, прагне внести ці зміни для захисту свого режиму, особливо враховуючи, що Росгвардія не змогла вступити в бій із силами Вагнера під час заколоту «Вагнера» в червні 2023 року», – зазначає Інститут.

ISW нагадує, що Путін створив Росгвардію 2016 року, перебравши під свій безпосередній контроль деякі сили безпеки Міністерства внутрішніх справ. Аналітики припускають, що президент РФ міг навмисно розпливчасто визначити обов’язки Росгвардії, що дало йому прямі повноваження «контролювати протести та захищати свій режим від переворотів».

Підпорядкування Росгвардії Генеральному штабу, за звітом, також може бути продовженням зусиль Путіна щодо централізації нерегулярних сил, які воюють в Україні, під командуванням Міністерства оборони Росії, подібно до того, як Африканський корпус Міністерства оборони Росії замінив групу «Вагнер» після заколоту.





«Підпорядкування Росгвардії та частин МНС Генеральному штабу значно посилить контроль Герасимова над російськими силовиками, це підкреслює, що Путін винагороджує Герасимова за його вірність, і що Герасимов зберігає центральне місце у близькому оточенні Путіна», – вважають автори звіту.

ISW також припускає, що підпорядкування Росгвардії Генеральному штабу, може спростити набір військовослужбовців до Міністерства оборони Росії, оскільки російське Міноборони та Росгвардія раніше конкурували за новобранців та призовників.

Президент Росії підписав указ про визначення Генштабу РФ основним органом керування військами Росгвардії 11 лютого.