Рада федерації Росії схвалила покарання за фейкові новини і неповагу до влади

Рада федерації Росії 13 березня схвалила погоджені раніше Держдумою законопроекти про блокування фейкових новин й адміністративне покарання за неповагу до суспільства, держави й офіційних державних символів в інтернеті.

Відповідно до закону про фейкові новини, прокуратура може звернутися в «Роскомнагляд» у разі виявлення в інтернет-ЗМІ інформації, визнаної недостовірною.

Наглядовий орган, у свою чергу, може вимагати від редакції видалити цю інформацію, в іншому випадку домагаючись блокування ресурсу через провайдера. У разі порушення закону громадян чекає штраф на суму до 100 тисяч рублів, посадових осіб – до 200 тисяч, юридичних – до півмільйона.

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Водночас за образу влади і символів в інтернеті громадяни караються штрафом до 100 тисяч рублів або адміністративним арештом на строк до 15 діб. При повторному порушенні штраф може бути збільшений до 200 тисяч рублів.

Для того, щоб законопроекти набули чинності, їх має підписати президент Росії.

Законопроекти критикували правозахисники і журналісти, вказуючи на те, що їх ухвалення обмежує свободу слова. Крім того, критики звертали увагу на неясність критеріїв віднесення тієї чи іншої інформації до розряду «фейкової». Документи також отримували негативні відгуки від низки державних відомств, проте уряд Росії врешті-решт їх підтримав.