Держдума Росії ухвалила закони про неповагу до влади і фейкові новини

Державна дума Росії (нижня палата парламенту) ухвалила в третьому, остаточному читанні законопроекти про відповідальність за зневажливі висловлювання щодо органів влади, символів держави і суспільства, а також про покарання за поширення фейкових новин.

Згідно з ухваленими документами, інформація, за розповсюдження якої буде покарання, повинна не тільки виявляти явну неповагу до влади, але і «ображати людську гідність і громадську мораль».

Публікація постів, які проявляють неповагу до влади, буде прирівняна до дрібного хуліганства. За першу таку публікацію протягом року загрожує штраф 30-100 тисяч рублів, за другу – штраф до 200 тисяч рублів або арешт на строк до 15 діб, далі передбачений штраф в 300 тисяч рублів або арешт.

За публікацію недостовірних новин громадян пропонується штрафувати на суму до 100 тисяч рублів, посадових осіб – до 200 тисяч, юридичних – до півмільйона рублів. При повторному порушенні або при створенні через поширення «фейку» перешкод для роботи об’єктів життєзабезпечення, промисловості або банків штраф для юросіб може сягати півтора мільйона рублів.

Напередодні в ході другого читання документа були ухвалені пом’якшувальні поправки, які дають офіційно зареєстрованим мережевим ЗМІ можливість оперативно видалити «фейкове» повідомлення і так уникнути штрафу.

Для того, щоб законопроекти набули чинності, їх має підтримати Рада федерації (верхня палата російського парламенту) і підписати президент.

Законопроекти критикували правозахисники і журналісти, вказуючи на те, що їх ухвалення обмежує свободу слова. Крім того, критики звертали увагу на неясність критеріїв віднесення тієї чи іншої інформації до розряду «фейкової». Документи також отримували негативні відгуки від низки державних відомств, проте уряд Росії врешті-решт їх підтримав.

Держдума Росії розглядає ще один законопроект – про можливість відімкнення російського сегмента інтернету від світової мережі. 10 березня у Москві пройде узгоджений мітинг проти його ухвалення.