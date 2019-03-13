Росія: письменники назвали «прямою цензурою» закони про образу влади і фейкові новини

Російські письменники, літератори і журналісти назвали ухвалені минулого тижня Держдумою Росії закони про штрафи за фейкові новини і неповагу до влади «відкритою декларацією про встановлення в країні режиму прямої цензури». Відкритого листа на сайті громадського порталу Colta.ru 12 березня написали представники асоціації «Вільне слово», московського і петербурзького ПЕН-клубів.

Автори листа заявили, що нові закони дозволять чиновникам «під надуманими і довільними приводами забороняти поширення будь-якої інформації і безстроково блокувати будь-які медійні ресурси в Інтернеті».

«Ухвалення таких законів продовжує тенденцію жорсткого придушення свободи слова в Росії. Йдеться про грубе чиновницьке свавілля, про цинічне нехтування конституційних прав громадян Російської Федерації», – йдеться у листі.

Під зверненням поставили підпис 109 осіб, зокрема поети Лев Рубінштейн та Сергій Гандлєвський, письменники Людмила Улицька, Майя Кучерська і Денис Драгунський, журналісти Зоя Свєтова, Сергій Пархоменко та Микола Кононов.

Автори листа закликали літераторів, журналістів, блогерів, редакторів і видавців протидіяти «антиконституційним» рішенням влади та використовувати всі законні можливості для захисту права росіян на свободу думки.

7 березня Держдума Росії ухвалила закон про покарання за публікації з ознаками неповаги до російського суспільства, державних символів та органів влади, передбачивши великі штрафи і в окремих випадках – адміністративний арешт. Також був ухвалений закон про інформацію, який передбачає заборону поширення фейковий новин в ЗМІ та інтернеті.