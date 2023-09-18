У Росії влада замовила 230 тисяч посвідчень для членів сімей загиблих ветеранів

Міністерство праці та соціального розвитку Росії замовило понад 750 тисяч посвідчень ветеранів бойових дій і 230 тисяч посвідчень для членів сімей загиблих ветеранів. Про це з посиланням на дані опублікованого на порталі держзакупівель РФ тендеру повідомило російське видання «Верстка».

200 тисяч бланків посвідчень членів сім’ї загиблих ветеранів розподілять до Міноборони, ще 30 тисяч – до Мінсоцзахисту Росії.

У травні відомство також укладало такий контракт – із меншими обсягами. Всього тоді було замовлено понад 95 тисяч ветеранських посвідчень та 23 716 для сімей загиблих. Замовлення робилися і минулого року, проте тоді йшлося лише про кілька тисяч бланків.

Загалом від початку повномасштабної війни проти України в Росії замовили вже понад 900 тисяч посвідчень ветеранів та близько 260 тисяч документів для членів сімей загиблих. Такі посвідчення замовлялися і до лютого 2022 року, їх отримували члени сімей загиблих у Другій світовій війні, а також під час інших конфліктів, учасників яких прирівняли до ветеранів. Однак їхня кількість була значно меншою, ніж після російського широкомасштабного вторгнення в Україну.

До переліку тих, кому мають надати посвідчення «члена сім’ї загиблого (померлого) інваліда війни, учасника Великої Вітчизняної війни та ветерана бойових дій», від червня включають також родичів загиблих на війні російських добровольців (до яких, найімовірніше, належать і найманці ПВК «Вагнер»).

Число замовлених посвідчень побічно може свідчити про втрати російської сторони вбитими, хоча точні підрахунки вести складно – в одного вбитого може бути кілька родичів, які мають право на відповідні пільги. Російське Міноборони вже рік не оприлюднює офіційні цифри втрат. Видання Бі-бі-сі й «Медіазона» до 15 вересня підтвердили імена понад 32 тисяч російських військових, які загинули в Україні. Реальна кількість загиблих, очевидно, – значно вища.

За даними українського Генштабу, станом на ранок 18 вересня Росія під час повномасштабної війни проти України втратила близько 272 940 своїх військових.