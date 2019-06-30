У Росії в постраждалий від повені регіон направили військових

Для боротьби з повінню в Іркутській області Росії, через яку затоплені тисячі будинків в п’яти районах і загинули щонайменше п’ять людей, перекидають армійські підрозділи.

Як повідомив 30 червня речник Центрального військового округу Сергій Шорін, у місто Нижньоудинськ Іркутської області висувається зведений загін округу.

За його словами, військовослужбовці здійснюють марш із технікою з Кемеровської області, вони мають подолати більше ніж 1,1 тисячу кілометрів.

Йдеться про приблизно 50 військових, а також більше ніж 20 одиниць важкої техніки для доставки вантажів і продовольства й евакуації населення.

Президент Росії Володимир Путін раніше доручив міністрові оборони країни при необхідності залучити армію до боротьби зі стихією.

З берегів в Іркутській області вийшли відразу кілька великих приток Ангари. Загинули, за офіційними даними, п’ять людей, ще двоє вважаються зниклими. Понад 130 постраждалих шпиталізували, евакуйовано понад тисячу людей. Затоплено більше ніж чотири тисяч житлових будинків.