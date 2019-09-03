У Росії засудили двох активістів через акцію 27 липня

Суд у Москві засудив до тюремних ув’язнень двох активістів за звинуваченням у нападі на поліцейських під час несанкціонованої акції протесту в столиці Росії 27 липня.

Тверський районний суд 3 вересня засудив Івана Подкопаєва і Данила Беглеця, які визнали провину, до трьох і двох років позбавлення волі відповідно.

Вердикти щодо кількох інших активістів, які проходять у цій справі, ще мають оголосити.

Крім того, 3 вересня, Слідчий комітет Росії припинив кримінальне переслідування проти п’ятьох обвинувачених у цій справі – Сергія Абанічева, Данила Конона, Валерія Костенка, Владислава Барабанова і Дмитра Васильєва. Як повідомили у відомстві, у діях обвинувачених відсутній склад злочину.

Досі у справі про протести 27 липня, яку Слідчий комітет Росії кваліфікував як «масові заворушення», було 18 обвинувачених.

Від 27 липня в Москві відбулися кілька санкціонованих і несанкціонованих акцій протесту, в ході яких протестувальники вимагали дозволити незалежним кандидатам і кандидатам від опозиції взяти участь у муніципальних виборах 8 вересня.

Десятки протестувальників були оштрафовані або арештовані за звинуваченням в організації й участі у несанкціонованих акціях.