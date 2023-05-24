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У Росії призначили дату суду в справі розробника гіперзвукових ракет

Подробиці справи засекречені

Міський суд російського Санкт-Петербурга 24 травня повідомив, що Анатолій Маслов, перший із трьох російських вчених – розробників гіперзвукових ракет із Новосибірська, обвинувачених у державній зраді, постане перед судом 1 червня.

76-річного Маслова і його колег з Інституту теоретичної й прикладної механіки – експертів з аеродинаміки Валерія Звегінцева й Олександра Шиплюка – звинувачують у передачі секретної інформації співробітникам розвідки неназваної країни.

Також 24 травня Санкт-Петербурзький міський суд постановив продовжити термін тримання під вартою Маслова щонайменше до 10 листопада. На засіданні оголосили, що Маслова перевели з московського СІЗО в СІЗО Санкт-Петербурга.

Подробиці справи засекречені, але деякі місцеві ЗМІ посилаються на джерела, близькі до наукових кіл, які стверджують, що трьох вчених підозрюють у передачі Китаю інформації, пов’язаної з їхніми дослідженнями.

Тим часом, речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков 24 травня заявив журналістам, що Кремль не бачить ніяких доказів того, що вчені могли шпигувати на користь Китаю.

«Я б не став робити висновків про якісь тенденції в цій справі», – сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про можливу тенденцію останнього часу, що вчених, заарештованих за державну зраду в Росії, часто звинувачують у зв’язках із Китаєм.

Минулого тижня вчені Сибірського відділення Російської академії наук виступили з відкритим листом, у якому засудили арешти фізиків, підкресливши, що вони невинуваті, а репресії проти вчених, які тривають у Росії, зашкодять науці країни.

У липні минулого року інший фізик із Новосибірська Дмитро Колкер помер у віці 54 років від раку під час перебування під вартою через кілька днів після того, як його затримали як підозрюваного у справі про державну зраду.

Колкер, який мав численні патенти та очолював лабораторію квантової оптики Новосибірського державного університету, читав лекції в китайських університетах.

Від січня 2023 року в Росії відкрили щонайменше 21 розслідування щодо державної зради.

За останні п’ять років об’єктами кримінальних розслідувань стали щонайменше 12 співробітників Сибірського відділення РАН.

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