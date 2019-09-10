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10 Вересень 2019, Київ 11:04
Новини | Міжнародні

У штабах Навального в кількох російських містах проходять обшуки

Сортаники Олексія Навального вважають, що влада Росії хоче унеможливити фінансування регіональних штабів опозиціонера

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У Росії в штабах опозиційного політика Олексія Навального в Самарі, Уфі і Пермі проходять обшуки, повідомили прес-секретар Навального Кіра Ярмиш і його соратник Леонід Волков.

Волков уточнив, що слідчі дії пов’язані з кримінальною справою, порушеною за підозрою керівництва Фонду боротьби з корупцією Навального у відмиванні грошей.

З обшуками також прийшли і в квартири співробітників штабів у згаданих містах.

7 вересня обшуки пройшли в штабі Олексія Навального в Санкт-Петербурзі. Двома днями раніше поліція обшукала офіс ФБК у Москві і студії каналу «Навальний.Live». Обшуки у справі про відмивання грошей також проходили на початку серпня.

У серпні Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Понад 100 банківських рахунків фізичних і юридичних осіб були заблоковані в рамках розслідування справи.

За версією слідства, співробітники заснованого Олексієм Навальним фонду й особи, які мають відношення до його діяльності, в період з січня 2016 по грудень 2018 року «отримали велику суму грошей в рублях й іноземній валюті, яку треті особи внесли через банкомати на розрахункові рахунки кількох банків».

Соратник Навального Леонід Волков вважає, що влада хоче унеможливити фінансування регіональних штабів Навального.

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