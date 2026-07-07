Візові центри Словаччини в Росії зупинили прийом заяв

Візові центри Словаччини у Росії до 1 вересня зупинили прийом заяв на отримання шенгенських віз, повідомляє Візовий центр BLS International із посиланням на посольство Словаччини.

Приймаються лише заявки на отримання візи для «заняття спортом». У звичайному порядку видаватимуть національні візи для навчання, возз’єднання сім’ї і спеціальної роботи, вказує онлайн-мереж «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії).

В Асоціації туроператорів Росії (АТОР) заявили, що візові центри анулюють запис усім заявникам, які раніше реєструвалися в консульстві на подання документів.

АТОР зазначив, що «сильного ажіотажу» довкола словацьких віз на ринку немає, оскільки Словаччина «історично не входить до топ-лояльних країн для російських туристів».

За даними асоціації, у 2025 році Словаччина видала громадянам Росії всього 1149 віз, із них 46% були багаторазовими. При цьому Італія видала понад 161 тисячу шенгенських віз росіянам, Франція – понад 156 тисяч віз, Греція – 59 тисяч.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну країни ЄС скасували спрощений порядок отримання шенгенських віз, який діяв для Росії.

Низка держав, зокрема країни Балтії, Польща, Чехія, Данія, зовсім перестали видавати громадянам Росії туристичні візи.

Інші країни, проте, продовжують їх видавати. У результаті Європу, як і раніше, відвідують російські туристи, хоча їх кількість і менша, ніж до повномасштабної війни РФ проти України.