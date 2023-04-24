У Росії першого обвинуваченого у «фейках про армію» засудили до 7 років колонії

Суд у Москві засудив до семи років позбавлення волі колишнього співробітника Міністерства внутрішніх справ Росії Сергія Веделя (Клокова) за звинуваченням у так званих фейках про російську армію, повідомляє видання «Медиазона». Ведель був першим громадянином Росії, проти якого порушили кримінальну справу за цією статтею.

За версією обвинувачення, колишній технік головного управління МВС Москви Ведель у березні 2022 року тричі розмовляв телефоном з друзями і колегами-поліцейськими про війну. Він стверджував, що офіційні втрати російських військ занижені, що відбуваються вбивства мирного населення і що Україною не керують «нацисти».

Сам Ведель – уродженець міста Ірпінь у Київській області. Обвинувачення вважає, що «розповсюджувати фейки» він почав під впливом своїх українських знайомих, з якими розмовляв телефоном після початку бойових дій.

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В основу кримінальної справи лягли матеріали прослуховування телефонних розмов Веделя. 18 березня 2022 року його заарештували.

Як повідомляє телеграм-канал «Осторожно, новости», на зауваження адвоката про те, що телефонну розмову не можна вважати публічною, слідчий заявив, що свідком бесіди «у рамках служби» став співробітник поліції, який відчув «почуття тривоги, страху та незахищеності з боку держави».

У своєму останньому слові Сергій Ведель попросив у суду поблажливості. «Я хочу повернутися до сім’ї і дітей. Я – офіцер, 18 років захищав закон. Також у мене є багато державних нагород та подяк, за роки служби у мене були травми, хвороби, контузії. Прошу зрозуміти і пробачити», – сказав він.

Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну в РФ були ухвалені нові адміністративні і кримінальні статті про «фейки» і «дискредитацію» російської армії. За ними, правопорушенням вважаються антивоєнні висловлювання і будь-які висловлювання про війну проти України, які не збігаються з офіційною позицією Міноборони Росії. За це в Росії порушили щонайменше 528 кримінальних справ, у тому числі 154 – за статтею про «фейки» про російську армію, підрахував правозахисний проєкт «ОВД-Инфо».