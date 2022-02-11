Російський суд засудив двох кримських татар до тривалих термінів ув’язнення за звинуваченнями в тому, що вони є членами забороненої в Росії ісламської групи. Вирок оголосили на тлі продовження репресій проти кримських татар на окупованому Росією півострові.

Південний окружний військовий суд Росії в Ростові-на-Дону 11 лютого засудив Зекір’ю Муратова і Вадима Бектемирова до 11 з половиною і 11 років позбавлення волі відповідно, визнавши їх винними у причетності до ісламського угруповання «Хізб ут-Тахрір».

Муратов і Бектемиров не визнали себе винними.

Муратов і Бектемиров були заарештовані в липні 2020 року в окупованому Криму разом із п’ятьма іншими кримськими татарами. Їм висунули звинувачення у причетності до «Хізб ут-Тахрір», ісламської групи, забороненої в Росії, але не в Україні.

Український омбудсмен Людмила Денісова написала в телеграмі, що російська поліція затримала трьох кримськотатарських громадянських журналістів – Амара Абулгазієва, Рустема Усеїнова й Алі Сулейманова, які прийшли на суд 11 лютого. Згодом «Кримська солідарність» повідомила, що їх відпустили.

Денісова також засудила вироки і затримання громадян України російською владою.

«Своєю діяльністю країна-окупант Російська Федерація порушує норми міжнародного права, [Європейську] конвенцію з прав людини та Загальну декларацію прав людини», – написала Денісова, закликаючи міжнародне співтовариство «змусити Росію припинити безпідставні затримання та сфальсифіковані судові процеси проти незаконно ув’язнених громадян України».

Двома днями раніше підконтрольна Росії влада Криму заарештувала чотирьох кримських татар за звинуваченням в організації діяльності «Хізб ут-Тахрір».

Відтоді як Росія окупувала Крим у 2014 році, російська влада переслідувала десятки кримських татар за нібито приналежність до ісламської групи. Багато кримських татар виступили проти захоплення Москвою півострова в 2014 році.