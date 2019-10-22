Нова атака на «Свідків Єгови» в Росії: арешти у Курську, обшуки в Норильську

У російському Курську 22 жовтня суд заарештував трьох послідовників релігійної організації «Свідки Єгови», на яких завели кримінальні справи про екстремістську діяльність.

Одночасно із цим у Норильську пройшли обшуки за п’ятьма адресами проживання ймовірних членів організації.

До обшуків спецназ увірвався в будівлю, де «Свідки Єгови» проводили зустріч. У ній, як повідомляє «МБХ медіа», брали участь близько 50 осіб. У них відібрали телефони й іншу наявну на руках техніку.

Частину присутніх відвезли на допит до Слідчого комітету Росії, а керівникові громади оголосили, що проти нього відкрили кримінальну справу.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав релігійну організацію «Свідки Єгови» екстремістською, заборонивши її діяльність на території країни.

При цьому, як зазначав правозахисний центр «Меморіал», у рішенні суду «не було наведено жодного факту порушення вірянами громадського порядку, прояви агресії або насильства з їхнього боку, а також свідчень, що їхня діяльність загрожувала безпеці Російської Федерації».

У грудні 2018 року президент Росії Володимир Путін на зустрічі з членами президентської Ради з прав людини назвав визнання «Свідків Єгови» екстремістами «нісенітницею», заявивши, що вони теж християни і переслідувати їх нема за що.

Проте, з часу заборони в Росії кілька сотень послідовників організації зазнали кримінального переслідування, десятки були засуджені до реальних термінів ув’язнення за звинуваченням в організації екстремістської діяльності. Багато з арештованих вірян скаржилися на тортури і знущання під час допитів.