Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Жовтень 2019, Київ 00:41
Новини | Міжнародні

Нова атака на «Свідків Єгови» в Росії: арешти у Курську, обшуки в Норильську

У 2017 році Верховний суд Росії визнав релігійну організацію «Свідки Єгови» екстремістською, заборонивши її діяльність на території країни

Дивитись коментарі

У російському Курську 22 жовтня суд заарештував трьох послідовників релігійної організації «Свідки Єгови», на яких завели кримінальні справи про екстремістську діяльність.

Одночасно із цим у Норильську пройшли обшуки за п’ятьма адресами проживання ймовірних членів організації.

До обшуків спецназ увірвався в будівлю, де «Свідки Єгови» проводили зустріч. У ній, як повідомляє «МБХ медіа», брали участь близько 50 осіб. У них відібрали телефони й іншу наявну на руках техніку.

Частину присутніх відвезли на допит до Слідчого комітету Росії, а керівникові громади оголосили, що проти нього відкрили кримінальну справу.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав релігійну організацію «Свідки Єгови» екстремістською, заборонивши її діяльність на території країни.

При цьому, як зазначав правозахисний центр «Меморіал», у рішенні суду «не було наведено жодного факту порушення вірянами громадського порядку, прояви агресії або насильства з їхнього боку, а також свідчень, що їхня діяльність загрожувала безпеці Російської Федерації».

/**/ /**/ /**/ Президент Росії Володимир Путін і патріарх Російської православної церкви Кирило. Росія, Москва, січень 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Переслідування «Свідків Єгови» в Росії: заборона, затримання, катування  

У грудні 2018 року президент Росії Володимир Путін на зустрічі з членами президентської Ради з прав людини назвав визнання «Свідків Єгови» екстремістами «нісенітницею», заявивши, що вони теж християни і переслідувати їх нема за що.

Проте, з часу заборони в Росії кілька сотень послідовників організації зазнали кримінального переслідування, десятки були засуджені до реальних термінів ув’язнення за звинуваченням в організації екстремістської діяльності. Багато з арештованих вірян скаржилися на тортури і знущання під час допитів.

Віриш в Єгову – чекай ФСБ
Embed
Віриш в Єгову – чекай ФСБ

No media source currently available

0:00 0:06:49 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG