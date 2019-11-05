У Росії члена «Свідків Єгови» засудили до 6 років колонії

Суд у російському Томську засудив до 6 років колонії загального режиму члена релігійної організації «Свідки Єгови» Сергія Клімова. Його визнали винним у керівництві екстремістською організацією. Адвокат Клімова заявив, що буде оскаржувати рішення.

Клімов на суді визнав себе членом «Свідків Єгови», але заявив, що обвинувачення необґрунтовано призначило його керівником місцевого відділення релігійної організації.

За версією слідства, обвинувачений проводив богослужіння і закликав вірян порвати відносини з родичами, які не є членами «Свідків Єгови», а також брав участь у «вербуванні» нових послідовників, зборі пожертвувань і пропаганді відмови від медицини.

Раніше правозахисний центр «Меморіал» визнав політв’язнями 29 прихильників релігійної організації «Свідки Єгови», обвинувачених в екстремізмі, і закликав негайно їх звільнити.

20 квітня 2017 року Верховний суд Росії ухвалив рішення про визнання Управлінського центру «Свідків Єгови» екстремістською організацією. З того часу, за даними «Меморіалу», 39 прихильників релігійної організації зазнали кримінального переслідування.

Більшості із заарештованих висунули звинувачення за статтею «Організація діяльності релігійної організації, щодо якої ухвалене рішення про ліквідацію у зв’язку зі здійсненням екстремістської діяльності».

У грудні 2018 року президент Росії Володимир Путін на зустрічі з членами президентської Ради з прав людини назвав визнання «Свідків Єгови» екстремістами «нісенітницею», заявивши, що вони теж християни і переслідувати їх нема за що.

Проте, з часу заборони в Росії кілька сотень послідовників організації зазнали кримінального переслідування, десятки були засуджені до реальних термінів ув’язнення за звинуваченням в організації екстремістської діяльності. Багато з арештованих вірян скаржилися на тортури і знущання під час допитів.