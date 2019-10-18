Росія: підозрюваний в організації теракту в Петербурзі відмовився від свідчень і заявив про тортури

Один із фігурантів справи про вибух у метро російського Санкт-Петербургу, внаслідок якого в 2017 році загинули 15 людей, Аброр Азімов на суді відмовився від своїх попередніх свідчень, заявивши, що вони були здобуті тортурами і шантажем.

Громадянин Киргизстану Азімов на засіданні суду 17 жовтня заявив, що його побили співробітники ФСБ Росії і змусили зізнатися в організації теракту шантажем.

За його словами, співробітники ФСБ Росії обіцяли підкинути його батькові вогнегасник з вибухівкою, який використовували в теракті.

«Я був змушений топити себе, тому що мені погрожували», – сказав Азімов.

Слідство вважає Аброра Азімова організатором теракту. На лаві підсудних також брат Аброра Акрам і ще дев’ять осіб.

Вибух стався 3 квітня 2017 року. Загинули 15 людей, а також смертник, який активував вибуховий пристрій, ще понад сто людей були поранені.

Слідство вважає, що вибух здійснив Акбаржон Джалілов, 22-річний уродженець Киргизстану з російським громадянством. Обвинуваченими у справі проходять 11 осіб, всі вони заарештовані.