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18 Жовтень 2019, Київ 17:03
Новини | Міжнародні

Росія: підозрюваний в організації теракту в Петербурзі відмовився від свідчень і заявив про тортури

Аброр Азімов у суді в Москві, Росія, 18 квітня 2017 року

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Один із фігурантів справи про вибух у метро російського Санкт-Петербургу, внаслідок якого в 2017 році загинули 15 людей, Аброр Азімов на суді відмовився від своїх попередніх свідчень, заявивши, що вони були здобуті тортурами і шантажем.

Громадянин Киргизстану Азімов на засіданні суду 17 жовтня заявив, що його побили співробітники ФСБ Росії і змусили зізнатися в організації теракту шантажем.

За його словами, співробітники ФСБ Росії обіцяли підкинути його батькові вогнегасник з вибухівкою, який використовували в теракті.

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«Я був змушений топити себе, тому що мені погрожували», – сказав Азімов.

Слідство вважає Аброра Азімова організатором теракту. На лаві підсудних також брат Аброра Акрам і ще дев’ять осіб.

Вибух стався 3 квітня 2017 року. Загинули 15 людей, а також смертник, який активував вибуховий пристрій, ще понад сто людей були поранені.

Слідство вважає, що вибух здійснив Акбаржон Джалілов, 22-річний уродженець Киргизстану з російським громадянством. Обвинуваченими у справі проходять 11 осіб, всі вони заарештовані.

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