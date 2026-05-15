Росія: після пожежі на об’єкті «Транснафти» в Башкортостані знайшли тіла трьох загиблих

Тіла трьох працівників «Транснафти» виявили після пожежі на резервуарі лінійної виробничо-диспетчерської станції «Нурліно» в російському регіоні Башкортостан, повідомила пресслужба компанії. Пошуки ще одного працівника продовжуються.

Пожежа сталася на території резервуарного парку в селі Нурліно Уфимського району за два дні до цього. За даними МНС Росії, перед пожежею було чути вибух.

Як повідомляли місцеві медики, двоє постраждалих 13 травня перебувають у вкрай тяжкому стані, ще один – у стані середнього ступеня тяжкості. Перевірку за фактом події здійснює башкирська прокуратура.

За даними «Транснафти», пожежа сталася під час робіт на виведеному з експлуатації резервуарі РВСП-20000, які виконувала підрядна організація ТОВ «Геококад». Всередині резервуару спалахнула газоповітряна суміш, після чого сталися вибух і пожежа.