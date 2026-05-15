У російській Рязані запровадили режим надзвичайної ситуації після атаки безпілотників

У російській Рязані 15 травня запровадили режим надзвичайної ситуації після атаки безпілотників.

«Рішення ухвалили у зв’язку із загибеллю людей і заподіянням шкоди здоров’ю, частковим пошкодженням житлових та інших приміщень», – сказано в повідомленні уряду Рязанської області РФ.

Режим надзвичайної ситуації діятиме до особливого розпорядження.

У ніч проти 15 травня Рязанську область Росії атакували, за даними місцевої влади, 99 українських безпілотників. За останніми даними, загинули четверо людей, ще 28 постраждали. Внаслідок атаки виникла пожежа на Рязанському нафтопереробному заводі – Генштаб ЗСУ згодом підтвердив удар по НПЗ.

Губернатор Рязанської області Павло Малков повідомив вранці, що в місті пошкоджені два багатоповерхові житлові будинки, уламки дронів впали на території промислового підприємства.

Російська служба Радіо Свобода опублікувала супутниковий знімок Sentinel, на якому видно, що внаслідок удару по Рязанському НПЗ пошкоджений трубопровід між резервуарним парком й одним із цехів підприємства – там спостерігається відкрите вогнище горіння.

Рязанський НПЗ входить до структури «Роснефти», потужність його роботи складає близько 17 мільйонів тонн нафти на рік.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».