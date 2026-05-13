У Росії Пермський НПЗ повністю зупинив переробку нафти після української атаки – Reuters

У Росії Пермський нафтопереробний завод повністю зупинив переробку після того, як 7 травня атака українського безпілотника спричинила пожежу та пошкодження обладнання, повідомляє агенція Reuters з посиланням на два джерела в галузі.



Джерела повідомили, що три первинні установки перегонки сирої нафти були терміново зупинені після ударів, також деякі вторинні установки були зупинені.

Один з агрегатів – CDU-4 – вже простоював з 30 квітня через іншу атаку безпілотника.

Джерела повідомили, що ремонтні роботи можуть тривати кілька тижнів. Компанія «Лукойл» – власник нафтопереробного заводу – не відповів на запит про коментар.

Місцевий губернатор Дмитро Махонін 8 травня заявив, що українські безпілотники атакували промислові об'єкти в Пермській області, приблизно за 1460 кілометрів на схід від Москви. Він не уточнював назву об'єкта.

Генштаб ЗСУ 7 травня підтвердив чергове ураження нафтопереробного заводу «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» у Пермському краї РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».