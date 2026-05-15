Росія: дрони атакували Рязань, соцмережі повідомляють про пожежу на НПЗ

Безпілотники атакували Рязанську область на початку доби 15 травня, заявив, зокрема, губернатор області Павло Малков.

За його твердженням, у обласному центрі постраждали два житлових будинки, також уламки БПЛА «впали на територію одного з промислових підприємств».

«На великий жаль, загинули троє людей і дванадцять постраждали, в тому числі діти. Всім постраждалим оперативно надана необхідна допомога. Ведеться розбір пошкоджених конструкцій», – заявив Малков.

Російський OSINT-канал ASTRA встановив, що, окрім двох житлових будинків, у Рязані також постраждав місцевий нафтопереробний завод:

«Зняті очевидцями фото зроблені від мікрорайону Олімпійське містечко, до РНПЗ близько 4 км».

Канал зазначає, що Рязанський НПЗ входить до структури «Роснефти», потужність його роботи складає близько 17 мільйонів тонн нафти на рік.





Укранський моніторинговий канал Supernova+ також повідомив про ураження НПЗ у Рязані, зокрема, горіння установок вакуумної перегонки нафти.

Також Оперативний штаб Бєлгородської області заявив про «ракетний обстріл з боку ЗСУ». У регіоні зафіксували пошкодження неназваного об’єкта інфраструктури та транспорту.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження. Українське командування офіційно не коментувало удари. Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко опублікував ймовірні фото диму над Рязанню з коментарем «ранкова рязань».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».







