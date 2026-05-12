Зеленський підтвердив удар по Оренбургу, ціль – «об’єкти російської газової промисловості»





Президент України Володимир Зеленський увечері 12 травня підтвердив, що українські дрони атакували Оренбурзьку область Росії, розташовану на кордоні з Казахстаном за більш як півтори тисячі кілометрів від України. Ціллю, за словами глави держави, були «об’єкти російської газової промисловості».

«Україна говорила про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь Росії. Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом трьох днів знов удари «Шахедів», знову авіабомби. Фронтова активність залишається високою. Тому відповідаємо», – сказав Зеленьский, але не конкретизував, які саме об’єкти могли бути пошкоджені чи знищені.

Раніше місцева влада в Оренбурзі заявила, що в обласному центрі під час відбиття атаки безпілотника був пошкоджений багатоквартирний житловий будинок.

За даними Astra, формулювання голови регіону та траєкторія польоту безпілотника можуть свідчити про те, що дрон був придушений засобами РЕБ. Дрон летів із північного заходу і в останній момент різко відхилився на схід. Початкова траєкторія, ймовірно, передбачала атаку на підприємство військово-промислового комплексу «Стріла» (виготовляє крилаті ракети та компоненти для літаків Су та МіГ), яке розташоване за чотири кілометри від пошкодженого будинку, зазначає видання.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».