В Оренбурзі при відбитті атаки дронів пошкоджений житловий будинок

В Оренбурзі, що неподалік від кордону з Казахстаном, під час відбиття атаки безпілотника пошкоджений багатоквартирний житловий будинок, написав 12 травня в соцмережах губернатор регіону Євген Солнцев. З його слів, постраждалих немає.

«У будинку постраждала покрівля, частково вибито скління. Всі жителі будинку зараз евакуйовані. Їм запропоновано розміщення в готелі. Рішення переїхати ухвалила одна родина», – написав Солнцев.

Телеграм-канал «Обережно, новини» пише з посиланням на очевидців, що «дрон ударив у багатоповерхівку на Волгоградській вулиці».

За даними Astra, формулювання голови регіону та траєкторія польоту безпілотника можуть свідчити про те, що дрон був придушений засобами РЕБ. Дрон летів із північного заходу і в останній момент різко відхилився на схід. Початкова траєкторія, ймовірно, передбачала атаку на підприємство військово-промислового комплексу «Стріла» (виготовляє крилаті ракети та компоненти для літаків Су та МіГ), яке розташоване за чотири кілометри від пошкодженого будинку, зазначає видання.

В Україні інформацію про атаку на Оренбург поки що не коментували. Аеропорти Оренбурга та ще одного міста в регіоні, Орська, припиняли роботу через тимчасові обмеження, повідомляла Росавіація.

Український телеграм-канал Supernova+ висловив припущення, що ціллю атаки на Оренбурзьку область міг стати нафтопереробний завод в Орську. Про влучення з НПЗ не повідомлялося.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».