Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ в Рязані

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що вчора та в ніч на 15 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів Росії.



Як повідомляє штаб, ЗСУ уразили російський нафтопереробний завод у Рязані, на території об’єкта зафіксована масштабна пожежа.



Також Сили оборони України уразили малий ракетний катер та мінний тральщик в пункті базування «Каспійск».



Генштаб заявив про ураження складів боєприпасів противника у районах Єпіфанівки та Ровеньок на окупованій території Луганської області, складу матеріально-технічних засобів у Райгородці на ТОТ Луганської області, а також складу засобів РЕБ противника у Дмитрівці на ТОТ Донецької області.



Українські військові вдарили по береговому посту технічної розвідки ФСБ РФ, а також уразили склад паливо-мастильних матеріалів в окупованому Маріуполі.

Раніше місцева влада повідомила, що безпілотники атакували Рязанську область РФ. Російський OSINT-канал ASTRA встановив, що, окрім двох житлових будинків, у Рязані також постраждав місцевий нафтопереробний завод.

Зазначається, що Рязанський НПЗ входить до структури «Роснефти», потужність його роботи складає близько 17 мільйонів тонн нафти на рік.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».