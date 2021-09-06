Росія: жінку, яка перерахувала кошти матері ув’язненого активіста, засудили до 3 років умовно

Суд у російському місті Уфі засудив Ільміру Бікбаєву до трьох років умовно за перерахування близько 6000 рублів (82 долари) матері Айрата Дільмухаметова, засудженого за екстремізм.

Раніше прокурор вимагав для неї чотирьох років колонії загального режиму. 3 вересня в останньому слові Бікбаєва заявила про свою невинуватість і попросила виправдати її.

У грудні минулого року Бікбаєву звинуватили у фінансуванні екстремістської діяльності. Жінка провину не визнала, заявивши, що надавала допомогу матері Дільмухаметова, в розпорядженні якої після арешту сина «залишилися незначні кошти для існування».

Слідство регіонального управління ФСБ Росії вирішило, що Бікбаєва своїми переказами на банківську карту матері заарештованого активіста фінансувала підготовку і вчинення Дільмухаметовим «злочинів екстремістської спрямованості».

Росфінмоніторинг вніс Бікбаєву в список екстремістів і терористів до винесення судового рішення.

Рік тому Центральний окружний військовий суд в Самарі засудив Айрата Дільмухаметова до дев’яти років колонії суворого режиму. Його звинуватили в закликах до порушення територіальної цілісності Росії, пропаганді тероризму, публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності і її фінансування.

Російське правозахисне товариство «Меморіал» визнало Дільмухаметова політв’язнем. Сам він вважає себе жертвою політичного переслідування.