У Росії заявили про заочний арешт колишнього українського посла

Басманний суд російської столиці Москви заочно заарештував колишнього посла України в Казахстані Петра Врублевського за статтею про розпалювання ненависті, повідомило російське державне агентство новин ТАСС із посиланням на правоохоронні органи Росії.

За повідомленням, також дипломата оголосили у федеральний і міжнародний розшук. Раніше його внесли до російського переліку «терористів й екстремістів».

Коментарів експосла щодо рішень російського суду наразі не було.

У серпні 2022 року Врублевський, який на той час був послом у Казахстані, коментуючи вторгнення російських військових в Україну, сказав в інтерв’ю: «Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб’ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям». Після цього Слідчий комітет Росії розпочав перевірку слів Врублевського.

У МЗС Казахстану тоді заявили, що провели з послом бесіду, після чого той вибачився за свої слова. Російська сторона вимагала вислання українського дипломата із Казахстану.

У жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський звільнив Врублевського з посади посла.