У Росії урядовцям заборонили виїжджати з країни – ЗМІ

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін заборонив усім урядовим чиновникам залишати країну без спеціального дозволу, виїжджати за кордон вони можуть лише в офіційних справах, повідомляє видання The Bell із посиланням на два поінформовані джерела.

За даними видання, дозволи на виїзд для всього керівництва уряду – у тому числі міністрів, керівників апарату, їхніх заступників та начальників департаментів – мають бути узгоджені та підписані особисто Мішустіним. The Bell також зазначає, що для співробітників адміністрації президента Росії таких обмежень не запроваджували. Одне з джерел пояснило це «особливою старанністю» Мішустіна.

Як йшлося в оприлюдненому минулого місяця розслідуванні проєкту телеканалу «Настоящее время» і Радіо Свобода «Система», після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році багато співробітників російських відомств, державних компаній та держкорпорацій стали фактично невиїзними.

Видання Financial Times минулого тижня повідомляло, що спецслужби Росії починають вилучати закордонні паспорти у чиновників середньої ланки та співробітників держкомпаній, які не мають доступу до секретної інформації. Журналісти назвали ці заходи «параноєю з приводу витоків і втечі за кордон».

Речник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив обмеження поїздок до інших країн для працівників чутливих галузей: «У деяких вони формалізовані, а в деяких залежать від конкретних рішень щодо конкретних співробітників».