Російський Су-27 перехопив американський літак над Чорним морем

Військово-морські сили США показали відео, на якому видно, як один із їхніх літаків перехоплює російський Су-27 у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Заява і відео з’явилися 5 листопада.

Американські військові назвали дії російських військових «безвідповідальними» і «небезпечними» через «високошвидкісний прохід безпосередньо перед літаком».

За повідомленням, перехоплення тривало близько 25 хвилин.

Посольство Росії у Вашингтоні заявило, що російська екіпаж «не допускав порушення повітряного простору Росії і дотримувався всіх необхідних заходів безпеки».

За повідомленням Міністерства оборони Росії, інцидент стався 5 листопада близько 10-ї ранку.

Кількість інцидентів між російськими і американськими, а також натівськими військовими літаками останнім часом зросла.

Зокрема, у вересні командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило, що зафіксувало чотири розвідувальні літаки Росії поблизу американського штату Аляска. 6 вересня два американські винищувачі F-22 перехопили пару російських стратегічних бомбардувальників Ту-95, які пролетіли над Північним Льодовитим океаном, Беринговим морем й Охотським морем. Як тоді заявив представник NORAD Майкл Кучарек, інцидент стався на південь від Алеутських островів у розпізнавальній зоні ППО Аляски.