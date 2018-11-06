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06 Листопад 2018, Київ 18:11
Новини | Міжнародні

Російський Су-27 перехопив американський літак над Чорним морем

За повідомленням американських військових, перехоплення тривало близько 25 хвилин

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Військово-морські сили США показали відео, на якому видно, як один із їхніх літаків перехоплює російський Су-27 у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Заява і відео з’явилися 5 листопада.

Американські військові назвали дії російських військових «безвідповідальними» і «небезпечними» через «високошвидкісний прохід безпосередньо перед літаком».

За повідомленням, перехоплення тривало близько 25 хвилин.

Посольство Росії у Вашингтоні заявило, що російська екіпаж «не допускав порушення повітряного простору Росії і дотримувався всіх необхідних заходів безпеки».

За повідомленням Міністерства оборони Росії, інцидент стався 5 листопада близько 10-ї ранку.

Кількість інцидентів між російськими і американськими, а також натівськими військовими літаками останнім часом зросла.

Військові літаки Росії біля кордонів України | «Донбас.Реалії» (відео)
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Військові літаки Росії біля кордонів України | «Донбас.Реалії» (відео)

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Зокрема, у вересні командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило, що зафіксувало чотири розвідувальні літаки Росії поблизу американського штату Аляска. 6 вересня два американські винищувачі F-22 перехопили пару російських стратегічних бомбардувальників Ту-95, які пролетіли над Північним Льодовитим океаном, Беринговим морем й Охотським морем. Як тоді заявив представник NORAD Майкл Кучарек, інцидент стався на південь від Алеутських островів у розпізнавальній зоні ППО Аляски.

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