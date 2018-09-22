NORAD: поблизу Аляски виявили 4 розвідувальні літаки Росії

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) у Twitter 22 вересня повідомило, що напередодні зафіксували чотири розвідувальні літаки Росії поблизу американського штату Аляска.

«NORAD виявило дві групи з двох російських розвідувальних літаків, які увійшли у зону ідентифікації повітряної оборони Аляски в п'ятницю, 21 вересня. Російські літаки перебували у міжнародному повітряному просторі і не порушували суверенний повітряний простір США чи Канади», – йдеться у повідомленні.

У Росії ще не коментували цієї інформації.

6 вересня два американські винищувачі F-22 перехопили пару російських стратегічних бомбардувальників Ту-95, які пролетіли над Північним Льодовитим океаном, Беринговим морем й Охотським морем. Як тоді заявив представник NORAD Майкл Кучарек, інцидент стався на південь від Алеутських островів у розпізнавальній зоні ППО Аляски.

Американські винищувачі супроводжували російські бомбардувальники до того моменту, коли Ту-95 залишили розпізнавальну зону. Російські літаки не вторглися в повітряний простір США або Канади, наголосив представник NORAD.

Міністерство оборони Росії 7 вересня підтвердило інцидент, заявивши, що бомбардувальники виконували «заплановані польоти над нейтральними водами», коли їх супроводжували американські бойові літаки.

У серпні Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що британські винищувачі перехопили російський протичовновий літак «Бе-12» над Чорним морем, перед тим британські винищувачі також піднімалися в повітря з румунської бази через присутність над Чорним морем неподалік кордонів НАТО 6 російських бомбардувальників Су-24.

У травні американські винищувачі перехопили біля берегів Аляски два Ту-95. схожий інцидент стався і в квітні.