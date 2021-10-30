МЗС Росії: Вашингтон вимагає висилки 55 російських дипломатів

У міністерстві закордонних справ Росії заявили про вимогу Вашингтону, щоб США залишили ще 55 російських дипломатів та працівників диппредставництв. Речниця МЗС Росії Марія Захарова вважає такі дії США «висилкою».

За словами Захарової, з американської сторони в Росії зараз працюють близько 130 осіб, а в російській місії у Вашингтоні та двох генконсульствах у Нью-Йорку та Х’юстоні – менш ніж 200. Вона зазначила, що висилка дипломатів посилить ситуацію на дипломатичному «фронті».

На сайті Державного департаменту США наразі немає інформації про таку вимогу Вашингтону.

15 квітня президент США Джо Байден підписав указ про нові санкції проти Росії, серед яких була висилка з Вашингтона 10 російських дипломатів. Наступного дня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія видворить 10 дипломатів США у відповідь.

На початку серпня США попросили виїхати російських дипломатів, у яких спливає термін дії віз. За словами посла Росії в США Анатолія Антонова, йшлося про 24 дипломатів.