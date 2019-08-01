Росія: слідчі заявили про затримання нового підозрюваного у вбивстві правозахисниці

Управління Слідчого комітету Росії по Санкт-Петербургу повідомляє про затримання нового підозрюваного у вбивстві ЛГБТ-активістки, правозахисниці Олени Григор’євої.

Попередній підозрюваний, уродженець Киргизстану, був затриманий менше тижня тому, 25 липня. Тоді слідчі офіційно заявили, що вбивство було побутовим, і що Григор’єва нібито «вела асоціальний спосіб життя і зловживала спиртним, в тому числі разом із затриманим».

Рідні та знайомі Григор’євої неодноразово заявляли, що не вірять в побутову версію злочину, і вважали, що перший затриманий був непричетний до її вбивства. У підсумку через кілька днів на сайті Слідчого комітету з’явилося повідомлення про те, що перший арештований «дав свідчення, що викривають особу, яка реально вчинила вбивство вищевказаної жінки».

Другим підозрюваним слідчі назвали жителя Санкт-Петербурга 1990 року народження, раніше також судимого – за незаконний обіг наркотичних засобів. За новою версією Слідчого комітету, з ним Григор’єва в ніч убивства з 20 по 21 липня 2019 року також «розпивала спиртні напої». А далі, за версією слідчих, чоловік її побив і завдав жінці «не менше ніж вісім ударів ножем в область спини й обличчя».

Тіло Григор’євої з численними ножовими пораненями через півтора дня знайшли недалеко від її будинку в Санкт-Петербурзі.

Друзі активістки наполягали на тому, що вбивство не було побутовим: жінці неодноразово погрожували через її участі в акціях протесту і привернення уваги до проблем ЛГБТ у Росії. Кілька місяців тому вона написала заяву в правоохоронні органи за фактом погроз, але, за словами знайомих Григор’євої, поліція на них не відреагувала.

Крім підтримки ЛГБТ-спільноти, Григор’єва була відома, зокрема, виступами на підтримку кримських татар, українського суверенітету.