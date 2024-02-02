У Росії вчених звинувачують у держзраді на догоду Путіну – Бі-Бі-Сі

У Росії за останні шість років ФСБ звинуватила у держзраді щонайменше 12 вчених, які займалися вивченням фізичних процесів при гіперзвукових швидкостях. Як пише у своєму розслідуванні Російська служба Бі-Бі-Сі, переслідування почалися після того, як президент РФ Володимир Путін із 2018 року почав публічно рекламувати російську гіперзвукову зброю.

Вченим ставлять у провину передачу таємниць про російські ракети за кордон, а про кожну справу слідчі доповідають Путіну. Водночас, як пише Бі-Бі-Сі, арештовані, за словами їхніх колег, були далекі від розробок зброї і займалися разом із закордонними партнерами фундаментальною наукою, стверджують їхні колеги. Троє заарештованих за час арешту померли.

Як зазначає видання, Путін ще з 2005 року використовував «передові гіперзвукові російські технології, які не мають аналогів у світі», як погрозу так званому колективному Заходу.

Від 2018 року в Росії були заарештовані Анатолій Маслов, Олександр Шиплюк, Валерій Звегінцев, Владислав Галкін, Анатолій Губанов, Валерій Голубкін, Володимир Кудрявцев, Роман Ковальов, Сергій Мерещаков, Дмитро Колкер і ще двоє вчених, імена яких журналісти не наводять.

Як зазначив адвокат зі спільноти адвокатів та правозахисників «Перший відділ» Євген Смирнов, мета роботи ФСБ у таких справах – створити видимість, що за російськими розробками в галузі гіперзвукових технологій полюють шпигуни: «Потішити его, показати, що російські ракети – найкращі і їх намагаються вкрасти».

Більшість заарештованих так чи інакше пов’язані одні з одним. Так, усі заарештовані – з чотирьох установ: це новосибірський Інститут теоретичної і прикладної механіки (ІТПМ) Сибірського відділення РАН, Томський політехнічний університет і підмосковні Центральний науково-дослідний інститут машинобудування (ЦНДІМАШ) і Центральний аерогідродинамічний інститут (ЦАГІ).

Смирнов зазначив, що майже всі справи про держзраду проти вчених розвивалися за одним сценарієм: співробітники ФСБ шукали серед іноземних проєктів учених за останні 10-15 років те, що їм максимально підходить.