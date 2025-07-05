Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ у війні: понад тисяча військових за добу

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 025 260 своїх військових, зокрема 1050 – за останню добу, такі дані станом на ранок 5 липня наводить український Генштаб.
За повідомленням, серед інших російських втрат – такі:
- танки – 10990 (+2 – за останню добу)
- бойові броньовані машини – 22953 (+7)
- артилерійські системи – 29921 (+56)
- РСЗВ – 1428
- засоби ППО – 1191
- літаки – 420
- гелікоптери – 340
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43609 (+306)
- крилаті ракети – 3439 (+3)
- кораблі / катери – 28
- підводні човни – 1
- автомобільна техніка й автоцистерни – 54148 (+149)
- спеціальна техніка – 3925.
Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих. Розвідка Великої Британії 5 березня заявила, що Росія від початку 2025 року, ймовірно, втратила приблизно 90 тисяч військових убитими і пораненими у війні проти України.
Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.
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