Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ у війні: понад тисяча військових за добу

Підбита російська бронетехніка біля міста Вугледару на Донеччині, архівне фото
Підбита російська бронетехніка біля міста Вугледару на Донеччині, архівне фото

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 025 260 своїх військових, зокрема 1050 – за останню добу, такі дані станом на ранок 5 липня наводить український Генштаб.

За повідомленням, серед інших російських втрат – такі:

  • танки – 10990 (+2 – за останню добу)
  • бойові броньовані машини – 22953 (+7)
  • артилерійські системи – 29921 (+56)
  • РСЗВ – 1428
  • засоби ППО – 1191
  • літаки – 420
  • гелікоптери – 340
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43609 (+306)
  • крилаті ракети – 3439 (+3)
  • кораблі / катери – 28
  • підводні човни – 1
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 54148 (+149)
  • спеціальна техніка – 3925.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих. Розвідка Великої Британії 5 березня заявила, що Росія від початку 2025 року, ймовірно, втратила приблизно 90 тисяч військових убитими і пораненими у війні проти України.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG