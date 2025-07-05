Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ у війні: понад тисяча військових за добу

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 025 260 своїх військових, зокрема 1050 – за останню добу, такі дані станом на ранок 5 липня наводить український Генштаб.

За повідомленням, серед інших російських втрат – такі:

танки – 10990 (+2 – за останню добу)

бойові броньовані машини – 22953 (+7)

артилерійські системи – 29921 (+56)

РСЗВ – 1428

засоби ППО – 1191

літаки – 420

гелікоптери – 340

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43609 (+306)

крилаті ракети – 3439 (+3)

кораблі / катери – 28

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 54148 (+149)

спеціальна техніка – 3925.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих. Розвідка Великої Британії 5 березня заявила, що Росія від початку 2025 року, ймовірно, втратила приблизно 90 тисяч військових убитими і пораненими у війні проти України.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.