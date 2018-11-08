Держдума хоче заборонити російським військовим ділитися інформацією в соцмережах

Державна дума, нижня палата парламенту Росії, 8 листопада ухвалила в першому читанні поправки до закону «Про статус військовослужбовців», які забороняють чинним російським військовослужбовцям викладати в інтернеті і в ЗМІ інформацію про себе або інших військових.

У разі остаточного ухвалення обмеження торкнеться як контрактників, так і строковиків, а також військовослужбовців-іноземців. Під заборону потраплять не тільки фото і відео, але і контактні дані, «що дозволяють розкрити відомчу приналежність, інформацію про службову діяльність, про військові частини і підрозділи і про місце їхньої дислокації». Тобто практично будь-яка інформація.

Заступник голови Міноборони Росії Микола Панков, який представляв закон у Держдумі, окремо пояснив, що він не накладає ніяких обмежень на дружин російських військових. Не стосується він і тих, хто вже звільнений з армії.

Законопроект був внесений урядом Росії в Держдуму два місяці тому. У пояснювальній записці до закону сказано, що російські військові «представляють особливий інтерес для спеціальних служб окремих держав, терористичних та екстремістських організацій». А інформація, яку вони розміщують в соцмережах, на форумах або в ЗМІ, «застосовується для інформаційного та інформаційно-психологічного впливу, а також в окремих випадках для формування упередженої оцінки державної політики Росії».

Автори законопроекту не приховують, що саме необережне розміщення російськими військовими фото і відео дозволило розкрити російську присутність в Сирії ще до того, як про це було оголошено офіційно, і в більшому обсязі, ніж це було оголошено офіційно. Такі ж викриття російських військових раніше були зроблені під час конфлікту на Донбасі. Відкритими джерелами і соцмережами користуються в своїх розслідуваннях команди Bellingcat, CIT й інші.

За порушення заборони військовослужбовців дозволять притягувати до дисциплінарної відповідальності, але рішення про те, яким буде покарання, повинен ухвалювати командир частини.

Після трьох читань у Державній думі законопроект піде на розгляд у верхню палату парламенту Росії, потім на підпис президентові Володимиру Путіну – перед набуттям чинності.

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