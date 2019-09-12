Росія: в Петербурзі члена комісії вдарили прямо на дільниці, поліція не відреагувала

У російському Санкт-Петербурзі в приміщенні дільничної виборчої комісії №1619 Петроградського району невідомий вдарив у живіт Василя Дяченка – члена комісії з правом дорадчого голосу. Ніхто з присутніх на дільниці, в тому числі поліція, ніяк не відреагували на інцидент, хоча і бачили те, що відбувається. Коли Дяченко підійшов до поліцейських із проханням про допомогу, вони відвернулися.

Конфлікт стався в день виборів у Росії, але відео з камер спостереження опублікували лише 10 вересня на ютуб-каналі «Спостерігачі Петербурга».

Дяченко розповів проєкту Радіо Свобода і «Голосу Америки» «Настоящее время» подробиці інциденту, а також про те, чим закінчився той його день на виборчій дільниці.

«Звучить досить-таки офіційно, але насправді я взагалі не беру участь в політиці, не голосую ні за владу, ні за опозицію, – сказав Дяченко. – Я просто абсолютно щиро переживаю за долю нашої батьківщини, долю моїх дітей. Я в цій країні народився, я виграв від її імені міжнародну премію Intel ISEF, «малу Нобелівську премію», представляв нашу країну на міжнародних конкурсах. Я від імені цієї країни розробляю програмне забезпечення, наша компанія його продає по всьому світу і конкурує з міжнародними компаніями».

Дяченко каже, що вирішив «підтримати керівництво країни» в тому, що воно підтримує чесні вибори, всіляко за них виступає. На дільницю він прийшов, щоб переконатися в тому, що голосування ведеться чесно.

Однак, розповідає він, ще на підході до дільничної виборчої комісії побили його колегу – члена комісії з правом вирішального голосу.

За словами Дяченка, весь день був напруженим, але ситуація на дільниці загострилася, коли він виявив, що біля однієї з виборчих книг – величезна черга: всіх записували в виборчу книгу вручну, в кінець книги, при цьому нумерації на цих аркушах не було.

«Я звернувся зі ввічливим проханням цей недолік виправити, мене підтримали в цьому чотири виборці, які були на дільниці, – каже Дяченко. – Ті, хто працював з договорами, розуміє, що це якась дуже підозріла історія».

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Цю вимогу члени комісії не виконали. «Після цього в районі 15:25 мені дали в живіт. Навіть є запис із камер, де це відбувається, я там кричу досить-таки голосно. Що найсмішніше було – що це бачили абсолютно всі присутні члени комісії на ділянці, в тому числі співробітник поліції, до якого я потім звертався, які просто мовчали і відверталися».

Незважаючи на це, Дяченко перебував на дільниці до самого її закриття – до четвертої ранку – і разом із колегою спостерігав за майже восьмигодинним процесом підрахунку голосів.

«Думаю, буде зрозуміло, що нам все-таки вдалося захистити деякі голоси, захистити голоси громадян. Власне, заради чого я і прийшов на дільницю – переконатися в тому, що процедура відбувається правильно, і хто б не брав участь у виборах, які б кандидати там не були, голоси повинні рахуватися правильно», – сказав Дяченко.

Василь Дяченко вважає, що нападник – не випадкова людина: протягом дня голова комісії представляв його як члена комісії з правом дорадчого голосу. До того ж, у нього був повний доступ до всіх приміщень комісії, куди звичайних виборців не пропускали.

Після інциденту невідомий втік, хоча його ніхто і не намагався затримати, каже Дяченко. Він сподівається, що цю особу все ж знайдуть, і складає заяву в поліцію.

На дільниці № 1619, згідно з даними Петербурзького виборчкому, тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Санкт-Петербурга Олександр Бєглов набрав 59,9% голосів – менші показники тільки на трьох дільницях із 55, а на деяких Бєглов набрав більше ніж 80% і навіть понад 90%.