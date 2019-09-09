Місцеві вибори у Росії: «пристрасті були справжніми»

Matthew Luxmoore

Місцеві вибори у Росії, що пройшли 8 серпня, були затьмарені численними звинуваченнями у фальсифікаціях. І хоча існують сотні свідчень і дані моніторингу незалежних організацій, російські офіційні особи хваляться проведенням «справді конкурентних виборів».

Коли автобус зі спостерігачами й журналістами, які їхали на вибори до Верховного хуралу Тиви, перетинав кордон між Красноярським краєм і Тивою на південному сході російського Сибіру, на них напали невідомі озброєні вершники і обстріляли автобус. Про це в своєму фейсбуці розповів депутат Державної думи Росії Сергій Натаров.

У поліції уточнили, що постраждалих немає. Але повідомляється, що автобус із простреленими шинами був змушений повернутися до Красноярська.

Журналіст російського телевізійного «8-го каналу», який подорожував з групою» Олександр Котенєв сказав, що очікував, що спротив спостереженню за виборами буде: напередодні виборів у соціальних мережах поширилися чутки про те, що обласна влада наказала державним службовцям перекрити дороги і не допустити проходу спостерігачів. Проте його здивувало, що можна було застосувати такі несучасні методи.

«Ми не очікували такої середньовічної тактики», – сказав Котенєв в інтерв’ю після інциденту.

Протистояння на межі Красноярськ –Тива було чи не найдивнішим серед низки інцидентів, які, за повідомленнями, відбулися по всій Росії 8 вересня під час регіональних виборів.

Того дня по всій Росії відбулися понад 3000 виборчих кампаній: 16 регіонів обирали губернаторів, також пройшли десяток виборів регіональних законодавчих органів і сотні місцевих і муніципальних перегонів. Незалежна організація моніторингу виборів «Голос» повідомила про понад 1700 порушень голосування по всій Росії, у тому числі понад 560 випадків у Москві і 220 у Санкт-Петербурзі.

Коли того вечора почали надходити результати з усієї Росії, з’явилися відеокліпи, які демонстрували нахабні вкидання бюлетенів. На багатьох можна було і почути гучний звук, коли пачка бюлетенів падає до урни для голосування. Радіо Свобода не змогло отримати незалежного підтвердження, що відео були зроблені на російських виборчих дільницях саме 8 вересня.

Такі кліпи надійшли з Москви, Санкт-Петербурга, Казані й багатьох інших міст. На жодному з них, здається, не було видно, щоб людей, які вчинили явне шахрайство, негайно затримала поліція чи виборчі службовці. Оскільки відеодокази вкидання бюлетенів продовжували надходити, державне телебачення, очевидно, прагнуло протидіяти повідомленням.

На каналі «Росія-24» ведучі стверджували, що 99% звинувачень у фальсифікаціях виборів виявляються помилковими. «Це насправді дуже вільний і справедливий процес», – сказав один із ведучих про вибори, припустивши, що хтось отримав вигоду від створення і поширення «фальшивих новин». Пізніше інший ведучий засудив людей, які «генерують підробки, а таких навколо багато».

Найбільша увага 8 вересня була присвячена Москві, де значна кількість незалежних кандидатів, пов’язаних із опозицією, була виключена з виборів до міської думи (ради), що спричинило найбільші протести в російській столиці за це літо.

Згідно з повними попередніми результатами, опублікованими 9 вересня, кандидати від партії «Єдина Росія» вибороли 25 місць із 45 в Московській міській думі, що достатньо для збереження більшості. Багатьом депутатам допомогла ініціатива російського опозиційного політика Олексія Навального, чий проєкт «Розумне голосування» запропонував опозиції консолідовано проголосувати за найбільш популярних кандидатів, які не пов’язані з мерією Москви і партією «Єдина Росія», щоб зменшити їхнє представництво в міському парламенті. Ця тактика спрацювала і в інших регіонах Росії.

Олексій Венедіктов, керівник Громадського штабу моніторингу виборів у Москві, заявив, що не бачив серйозних порушень, які призвели б до спотворення результату голосування тих 20 відсотків виборців, які прийшли на вибори, повідомляє міське інформаційне агентство М24.

Коли почали надходити офіційні результати, мер Москви Сергій Собянін високо оцінив весь виборчий процес, незважаючи на те, що повідомлення про порушення, такі, як недопущення до участі у виборах багатьох кандидатів, викликали одні з найбільших масових протестів у Росії. Багато протестувальників потрапили в ув’язнення.

«Мабуть, найбільш емоційні і реально конкурентні [вибори] за всю недавню історію, – написав він у твітері пізнього вечора. – Пристрасті були серйозними».

Він мав рацію щодо останньої частини.

«Так, пристрасті були серйозними, – прокоментував у відповідь один користувач. – Як і зняття [кандидатів] із виборів на липових підставах, ув’язнення конкурентів у тюрмах, фальсифікації, вкидання [бюлетенів]».

«Геть «Єдину Росію»! Вам лишилося зовсім недовго», – відповів інший користувач.

Інші просто написали: «У відставку, люди вам не довіряють!»