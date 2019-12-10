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10 грудня 2019, Київ 16:42
Новини | Міжнародні

Суд у Росії оголосив вироки в справі про вибух у метро Санкт-Петербурга

Всі 11 підсудних – вихідці з країн Центральної Азії – відкидають звинувачення

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Військовий суд у Санкт-Петербургу засудив до довічного ув’язнення Аброра Азімова, визнавши його винуватим у фінансуванні вибуху в метро цього російського міста в 2017 році.

Ще десятеро фігурантів справи засуджені до термінів від 19 до 28 років ув’язнення.

В єдиної жінки серед підсудних – Шохісти Карімової, засудженої до 20 років позбавлення волі, стався нервовий зрив після того, як суддя Андрій Морозов оголосив вирок.

Адвокати засуджених заявили, що оскаржать вироки.

Кадри з метро російського Петербурга після вибуху (відео)
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Кадри з метро російського Петербурга після вибуху (відео)

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Вибух стався 3 квітня 2017 року. Загинули 15 людей, а також смертник, який активував вибуховий пристрій, ще близько ста людей були поранені.

Слідство вважає, що вибух здійснив Акбаржон Джалілов, 22-річний уродженець Киргизстану з російським громадянством.

Всі 11 підсудних – вихідці з країн Центральної Азії – відкидають звинувачення в участі у терористичному угрупованні, підтримці терористичної діяльності й незаконному виробництві і продажу вибухових пристроїв.

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