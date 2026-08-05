У російському Єкатеринбурзі під час вибуху поранений розробник дронів «Упир» – ЗМІ

У російському Єкатеринбурзі внаслідок вибуху автомобіля серйозно постраждав керівник підприємства, на якому виробляють дрони для російської армії, повідомили 5 серпня низка російських ЗМІ, зокрема державне агентство ТАСС, MASH і E1.RU, пише Російська служба Радіо Свобода.

За даними цих видань, постраждалий – Володимир Ткачук, чия фірма «Уралдронзавод» виробляє FPV-дрони «Упир».

Ткачук раніше демонстрував цей БпЛА президентові РФ Володимиру Путіну і брав участь у закритій зустрічі з ним.

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За даними державної агенції ТАСС, яка посилається на правоохоронні органи Росії, Ткачук перебуває в тяжкому стані в реанімації.

Офіційної інформації про те, що сталося, поки немає.

29 липня в Тулі був скоєний замах на голову компанії-виробника безпілотників «Російська лабораторія повітряного транспорту» Андрія Черезова. За даними державних ЗМІ Росії, в нього тричі вистрілив невідомий вночі у під’їзді будинку, Черезов був поранений. Офіційної інформації щодо цього також не було.