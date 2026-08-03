Вибух у ресторані в Москві, де «були топові генерали». Що відомо

1 серпня в ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі в Москві стався вибух, імовірною ціллю якого був головнокомандувач ПКС (Повітряно-космічних сил) Росії Олександр Чайко. У результаті загинули п'ятеро людей, близько десятка були поранені.

Російська влада вкрай неохоче оприлюднює інформацію про те, що сталося, хто загинув та був поранений, зауважує телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії), однак анонімний телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» пише, що на святкування 55-річчя головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії Олександра Чайка приїхали високопосадовці ФСБ РФ, генерали Міноборони, депутати та чиновники.

Національний антитерористичний комітет повідомив, що біля входу до ресторану спрацював саморобний вибуховий пристрій, який намагалася пронести жінка-кур’єр: її не пустив охоронець, який, запідозривши недобре, вирішив її оглянути. Сила вибуху була еквівалентна кілограму тротилу, а сам пристрій був начинений уражальними елементами. Бомбу підірвали дистанційно, кур’єрка, найімовірніше, не знала про вміст пакунка, уточнює «Коммерсантъ».

У ресторані Balzi Rossi свої дні народження раніше святкували Яна Рудковська, Вікторія Боня, російські чиновники та політики. Олександр Чайко став одним із найбільш високопоставлених генералів, на яких від початку повномасштабної війни Росії проти України було здійснено замахи.

Хто такий Олександр Чайко

Чайка призначили головнокомандувачем Повітряно-космічних сил у травні 2026 року. Раніше він керував військовою операцією Росії в Сирії та наступом російських військ під Києвом у 2022 році.

Повномасштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України. Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України. На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти. Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини. 11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів. Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині. З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України. 6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом. Загалом, за час повномасштабної війни від 24 лютого 2022 року по лютий 2026-го, за оцінками ООН, загинуло понад 15 тисяч цивільних і понад 41 тисяча зазнали поранень. Реальна кількість втрат, зазначають експерти, набагато більша. Лише під час російської блокади і бомбардування Маріуполя, як заявляє українська влада, могла загинути понад 20 тисяч людей.

Його звинувачують у численних воєнних злочинах в Україні та Сирії, зокрема в ударах по житлових будинках, він внесений до санкційних списків Великої Британії та Євросоюзу. Водночас він є «Героєм Росії».

Під час вибуху могла постраждати донька генерала – Марія Чайко. Про це повідомляють видання «Верстка» та блогер Анатолій Шарій. Крім того, за даними останнього, під час вибуху загинув чоловік Марії – 27-річний Данило Передрій. За іншими даними, його доправили до лікарні.

Федеральні російські телеканали висвітлювали події в центрі Москви в суботу як вибух газу, версія про замах на генерала не озвучувалася. В етерах «России 1» та «Первого канала» новина зайняла від 30 секунд до однієї хвилини, а наступного дня й зовсім зникла. Ранкові новини її проігнорували.

«За почерком дуже схоже»

Колишній співробітник СБУ та консультант парламентського комітету з питань нацбезпеки й оборони Іван Ступак в етері мережі «Настоящее время» розповів, чому досі ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт у Москві.

«Можливо, Чайко й не був основним об’єктом атаки. Можливо, основним об’єктом атаки був хтось із його високопосадових гостей. Але це все залишається домислами до моменту якихось офіційних чи хоча б неофіційних підтверджень», – каже Ступак.

Мовчання федеральних російських ЗМІ Іван Ступак пояснює «великим проколом російських спецслужб».

«Хвалитися особливо нічим, тому що в ресторані були топові генерали, топові керівники Міноборони, головного верховного командування Росії. Зрозуміло, що були й співробітники Федеральної служби охорони. Тому хвалитися їм нічим, і, найімовірніше, просто замовчують, хоча всі прекрасно розуміють», – каже він.

Сам теракт у ресторані Ступак порівнює з убивством Владлена Татарського Владлен Татарський загинув 2 квітня 2023 року під час вибуху на своєму «творчому вечорі» в Петербурзі в кафе Street Food Bar №1. За версією обвинувачення, Дар’я Трепова принесла туди вибуховий пристрій, захований у статуетці, яку вона подарувала воєнкору.

Наприкінці січня 2024 року дівчину засудили до 27 років позбавлення волі. Це найсуворіший вирок, винесений жінці в сучасній Росії:

«Теж зібрання, теж група людей, теж дівчина, теж із подарунком із якимось дорогим, важливим, цікавим, і вибух. Тобто за почерком дуже схоже. Але що дуже сильно відрізняється – це наявність уражальних елементів. Це вибивається із загальної картини».

Відповідальність за теракт, за словами Ступака, ніхто не взяв, тому що у 2026 році «українські спецслужби обрали для себе таку стратегію – не коментувати»: «Просто цілковите мовчання».

Чи могли вибух у ресторані організувати не українські спецслужби, а хтось інший, наприклад, вороги Чайка всередині Росії? Версія, що «одна вежа Кремля пішла на іншу вежу Кремля», за словами Ступака, виглядає сумнівною, тому що «в Російській Федерації є кращий механізм – це «лупа пана Бастрикіна» (голова СК РФ). За його словами, неугодного чиновника можна «замовити» адміністративними методами: порушити проти нього кримінальну справу, відправити в СІЗО, забрати в нього бізнес, зняти з посади.

«Ніхто в Російській Федерації не розправляється з використанням вибухових пристроїв, плюс уражальні елементи», – наголошує він.