У Кремлі не називають ім’я загиблого під час вибуху під Москвою, Путіну доповіли про цю подію

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився назвати ім’я людини, яка загинула 9 червня внаслідок вибуху автомобіля в місті Балашиха під Москвою. За численними повідомленнями, загинув російський військовий високопосадовець.

Відповідаючи 10 червня на запитання, Пєсков сказав: «Так, вибух був, але деталі, як ви розумієте, не підлягають розголосу у зв’язку з розслідуванням, яке триває». При цьому Пєсков зазначив, що про вибух доповіли президенту Володимиру Путіну.

Видання «Агентство» зазначає, що російська влада вперше у разі подібного вибуху не розкриває ім'я загиблого. Невідомо навіть, за якою статтею порушено кримінальну справу та які основні версії.

Вибух стався 9 червня приблизно пів на шосту ранку, підірваний автомобіль марки BMW Х3, загинув водій. Про особу загиблого офіційно не було оголошено.

Кілька різних джерел написали, що загиблим є начальник управління постачання ракет і боєприпасів Головного ракетно-артилерійського управління Дамір Давидов. Щодо його військового звання є розбіжності – деякі ЗМІ називають його полковником (у мережі є його фото з погонами полковника та згадка про нього з цим званням), інші – генерал-лейтенантом.

Як повідомляє видання «Агентство», Давидов жив за 200 метрів від будівлі, де стався вибух. За інформацією видання «Важные истории», автомобіль BMW Х3 з’являвся на фото у соцмережах сина Давидова Рафаїла – 20-річного курсанта Військової академії матеріально-технічного забезпечення. Особисті дані Даміра Давидова фігурували на сторінках українських проєктів, які оприлюднюють інформацію про учасників вторгнення Росії.

Як зазначає видання «Агентство», будинок на вулиці Колдунова, 10, де стався вибух, розташований майже за 350 метрів від будинку, де була підірвана машина генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил РФ. Це сталося у квітні 2025 року. Москалик помер на місці. Раніше після аналогічних замахів загинули ще двоє російських генералів.