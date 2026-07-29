У російській Тулі стріляли в голову компанії-виробника дронів, він у лікарні

У російському місті Тула скоєний замах на очільника компанії, що виробляє безпілотники – про це повідомили місцеві медіа та телеграм-канали 29 липня.

За повідомленнями, у керівника компанії «Російська лабораторія повітряного транспорту» Андрія Черезова стріляли минулої ночі на сходовому майданчику біля його квартири. Нападник зробив три постріли й втік. Дружина Черезова викликала швидку, зараз він у лікарні. Стрільця розшукують.

Читайте також: Ціна війни проти України: один день обходиться Росії приблизно у 30 мільярдів рублів

За довідкою каналу Mash, «Російська лабораторія повітряного транспорту», зареєстрована в 2022 році, займається «науковими дослідженням та розробками в області природничих і технічних наук».

Нещодавно компанія отримала замовлення на постачання безпілотників Воронезькому державному університету для проведення наукових робіт на загальну суму 29,7 мільйона рублів (близько 373,5 тисяч доларів).