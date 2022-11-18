Суди в Росії пом’якшують покарання тим, хто воював в Україні, і тим, хто готовий поїхати на війну – ЗМІ

Російські суди пом’якшують покарання російським військовим, які брали участь у війні в Україні, і тим, хто просто висловлює намір поїхати на війну, з’ясували російські видання «Верстка» і «Важные истории».

Журналісти виявили понад 80 вироків у кримінальних справах, які військові суди винесли після 24 лютого російським солдатам, що воювали в Україні. У 60 вироках суди участь підсудного у війні Росії проти України вважали пом’якшувальною обставиною. Вирок пом’якшували також тим, хто захотів воювати в Україні або пожертвував гроші підрозділам російської армії (ці випадки не враховувалися виданнями під час розрахунків, оскільки підсудні не вирушили на фронт).

Учасникам війни найчастіше присуджували штрафи. Лише чверть засуджених, які воювали проти України, отримали такий самий вид покарання, як і більшість засуджених за тими самими статтями.

За даними видання «Важные истории», російські суди з різних регіонів враховували участь у війні при призначенні покарання російським військовим за крадіжки, підробку документів, заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю з необережності та порушення правил водіння, що спричинило з необережності тяжку шкоду здоров’ю людини.

Найчастіше, як пише видання, учасників війни судять за статтею про самовільне залишення частини чи місця служби – журналісти знайшли 28 вироків за цією статтею. У них також участь у «спецоперації» (так у Росії офіційно називають війну проти України) була пом’якшувальною обставиною. У цих випадках військові отримали умовні строки, штрафи або обмеження військової служби на певний термін.