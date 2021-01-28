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28 січня 2021, Київ 09:08
Новини | Міжнародні

При Путіні Росія витратила 609 млрд доларів на лояльні режими і геополітику – «Нова газета»

Журналісти «Нової газети» підрахували, що на гроші, які за 20 років російська влада витратила на геополітику, можна було б побудувати 15 тисяч нових лікарень або покласти на накопичувальний рахунок кожного дорослого росіянина по 400 тисяч рублів

За останні 20 років російська влада витратила 609 мільярдів доларів із державного бюджету на підтримку дружніх режимів в інших країнах і геополітичні проєкти, а близько трильйона доларів осіли в офшорах, пише російська «Нова газета» з посиланням на відомості з відкритих джерел й інформацію від російських чиновників.

Із цих грошей 109 мільярдів доларів були виділені на допомогу Білорусі, 103 мільярди – на допомогу Україні (йдеться про період до 2014 року), 32 мільярди – на сепаратистські регіони.

За даними «Нової газети», 224 мільярда доларів російська влада витратила на енергетичні проєкти, на кшталт «Північного потоку – 2» або «Турецького потоку». Експерти, опитані виданням, вважають, що вони навряд чи окупляться, оскільки є «політично мотивованими», а більша частина коштів на їхню реалізацію пішла в «кишеню» підрядникам.

Сама Москва заперечує звинувачення, що, наприклад, за допомогою «Північного потоку – 2» вона прагне до політичного впливу на ЄС, і називає газопровід виключно економічним проєктом.

Крім того, за останні 20 років Росія пробачила боргів на 116 мільярдів доларів. Із них 20 мільярдів – африканським країнам, 12 мільярдів – Ірану, 11 – Північній Кореї.

Журналісти «Нової газети» підрахували, що на гроші, які за 20 років російська влада витратила на геополітику, можна було б побудувати 15 тисяч нових лікарень або покласти на накопичувальний рахунок кожного дорослого росіянина по 400 тисяч рублів.

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