У Росії в 2025 році удвічі зросло число тривалих затримок авіарейсів – ЗМІ

У 2025 році в Росії кількість авіарейсів, затриманих на три години і більше, зросла вдвічі в порівнянні з попереднім роком, свідчать дані розрахунків, зроблених компанією «АльфаСтрахування» для російського видання «Комерсант».

За даними газети, близько чотирьох із половиною мільйонів пасажирів із 30,5 тисяч рейсів чекали на виліт понад три години. Три мільйони з них чекали понад чотири години. У статистиці не враховуються рейси, які були скасовані з різних причин.

Загалом, за даними «АльфаСтрахування», 2025 року кожен восьмий авіарейс у Росії затримувався з вильотом на годину і більше.

Частка рейсів, що вилетіли за розкладом із затримкою до 15 хвилин, за рік знизилася з 71% до 59%.

Головною причиною затримок рейсів у Росії в 2025 році, зазначає видання, залишалися обмеження роботи аеропортів через небезпеку атак безпілотників.

При цьому представники авіакомпаній зазначають, що уникнути ще більшого зростання тривалості затримок допомогло поширення практики часткового, а не повного обмеження повітряного простору.

У таких випадках аеропорти дозволяють випускати або приймати літаки за певним безпечним курсом.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що «у найбільших аеропортах дуже посилили мікроменеджмент і ручне управління для швидкого розрулювання черг із літаків і пасажирів, чого не вистачає у низці регіональних аеропортів».

«АльфаСтрахування» відстежує регулярні й чартерні авіарейси 30 російських і більше ніж 60 іноземних компаній, на які припадає майже 97% пасажиропотоку в Росії.