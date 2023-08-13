Росія: пошукові роботи після вибуху на заводі в Підмосков’ї завершили, 8 зниклих не знайшли

Пошукові роботи на місці вибуху на території військового заводу в Сергієвому Посаді поблизу столиці Росії Москви завершені, повідомив голова місцевої адміністрації. Зниклими безвісти залишаються вісім людей.

Голова муніципалітету Дмитро Акулов доручив правоохоронним органам виробити механізми інформування й підтримки родичів зниклих. Слідчі дії, за його словами, продовжуються, повідомив російський «Інтерфакс».

Вибух на території Загорського оптико-механічного заводу стався 9 серпня. За офіційними даними, 81 особа була поранена, одна – загинула. Вибухова хвиля пошкодила понад 180 автомобілів та 400 квартир у місті.

За версією слідства, вибухнув склад із порохом, орендований приватною компанією «Піро-Рос». Технічного директора компанії Сергія Чанкаєва заарештовано.

«Піро-Рос», як стверджується, повинна була утилізувати порох з артилерійських снарядів, термін придатності яких минув. На фотографіях із місця вибуху було видно кілька артилерійських снарядів.

Чанкаєв провину не визнав і заявив, що причиною вибуху могла бути диверсія. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.