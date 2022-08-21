Через російську агресію загинули 373 дитини – дані Офісу генпрокурора

Підтверджена кількість дітей, загиблих через російську агресію, зросла до 373, повідомляє Офіс генерального прокурора 21 серпня.

«Станом на ранок 21 серпня 2022 року більше ніж 1094 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 373 дитини загинули та понад 721 отримали поранення різного ступеню тяжкості», – йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадують, що ці цифри не остаточні: триває встановлення кількості загиблих в місцях активних бойових дій, на окупованих та звільнених територіях.

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«20 серпня внаслідок обстрілу ворогом житлової інфраструктури м. Вознесенськ Миколаївської області отримали тяжкі поранення троє дітей віком від трьох до восьми років. Під час фіксації воєнних злочинів, вчинених окупантами в місті Маріуполь Донецької області, стало відомо про загибель ще 10 дітей віком від одного до 17 років», – заявили в Офісі генпрокурора.

Також російські війська пошкодили 2 328 освітніх закладів, 289 з них повністю зруйновані.

Москва, попри численні докази, заперечує обстріли цивільних в Україні.