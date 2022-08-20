Обстріл гуртожитку в Салтівському районі Харкова: кількість загиблих зросла до 18 людей

Кількість загиблих внаслідок російського удару по гуртожитку у Салтівському районі Харкова 17 серпня збільшилася до 18 людей, повідомляє у телеграмі пресслужба міськради.



«На місці обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів рятівники сьогодні знайшли ще три тіла загиблих. Один чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта», – йдеться у повідомленні.



Пошукові роботи продовжуються.

17 серпня ввечері російські війська атакували Харків, ракета влучила у житловий будинок у Салтівському районі міста. Спочатку повідомлялось про шістьох загиблих, згодом кількість загиблих зросла до 12 людей.

Вночі та вранці 18 серпня російські війська продовжили атакували Харків. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському, Салтівському та Слобідському районах міста. В останньому одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку, внаслідок цієї атаки загинули шестеро людей. Рятувальники завершили пошукові роботи.

Харків та населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.