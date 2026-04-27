Російське командування підтвердило вихід з міста Кідаль у Малі

Так званий Африканський корпус міністерства оборони Росії офіційно підтвердив, що його бійці та військові урядових сил Малі залишили місто Кідаль на північному сході цієї африканської країни після нападу озброєних антиурядових угруповань. Про це командування заявило в телеграмі вранці 27 квітня.

«Відповідно до спільного рішення керівництва Республіки Малі підрозділи Африканського Корпусу, які перебували й билися в н.п. Кідаль, залишили даний населений пункт», – йдеться в повідомленні.

Африканський корпус додає, що особовий склад продовжує «виконувати поставлене бойове завдання», а обстановка в Малі залишається складною.

Як передає російська служба Радіо Свобода, раніше одразу кілька джерел повідомляли, що сили «Африканського корпусу» внаслідок переговорів з антиурядовими силами, що наступають, залишили Кідаль. Це важливий регіональний центр.





Напередодні стало відомо про збиття гелікоптера «Африканського корпусу» міністерства оборони Росії в Малі. Як стверджує телеграм-канал Fighterbomber, екіпаж і мобільна вогнева група, які перебували на борту, загинули. «Попередня причина – зовнішній вогневий вплив (ЗРК)», – сказано в повідомленні. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

МЗС Росії заявило 26 квітня, що 25 квітня озброєні антиурядові групи «здійснили серію скоординованих атак у столиці Малі та сусідніх регіонах».

Також французькі видання Jeune Afrique та Le Figaro з посиланням на джерела повідомляли, що внаслідок вибуху на армійській базі Каті 25 квітня загинув міністр оборони Малі Садіо Камара. Стверджується, що біля його будинку вибухнула вантажівка з вибухівкою.

У Малі вже понад 10 років триває бротьба з озброєними угрупованнями, пов’язаними з «Аль-Каїдою» та угрупованням «Ісламська держава», а також з туарегськими сепаратистами.

Військові на чолі з Ассімі Гоїтою прийшли до влади після переворотів 2020 і 2021 років, обіцяючи стабілізувати ситуацію, але ситуація в країні, як і раніше, залишається нестабільною.

Упродовж останніх років влада Малі робила ставку на підтримку російських найманців, але також стала шукати зближення зі США. За даними Reuters, сторони обговорюють угоду, яка дозволить Вашингтону відновити розвідувальні польоти над територією країни.

У липні 2024 року російські найманці втратили кількадесят осіб убитими в боях з малийськими джигадистами та сепаратистським угрупованням «Координаційний рух Азавад», яке виступає за незалежність заселених племенами туарегів районів Малі.



